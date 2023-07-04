МЧС: двухэтажный гараж в Новой Москве загорелся из-за неисправности проводки

Сообщения о пожаре по данному адресу вследствие падения БПЛА недостоверны Фото: Александр ГЛУЗ

В Новой Москве пожар произошел в двухэтажном гараже. Возгорание ликвидировали на площади 35 квадратных метров, сообщили KP.RU в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Сообщение о возгорании в деревне Кривошеино, дом 15 (ТиНАО) поступило в экстренные службы 4 июля в 06:24. На место оперативно прибыли пожарно спасательные подразделения. Горел гараж. Через 40 минут – в 07:06 – пламя локализовали, а еще через 20 минут полностью потушили.

Предварительно, пожар произошел из-за неисправности электрической проводки. Сведения о пострадавших не поступали. Детали случившегося выясняются.

«Пожар носит бытовой характер. Сообщения о пожаре по данному адресу вследствие падения БПЛА недостоверны», - добавили в МЧС.

Ранее KP.RU писал, что трактор загорелся в столичном районе Покровское-Стрешнево. Возгорание потушили, никто не пострадал.