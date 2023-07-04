Утки спровоцировали массовую аварию на МКАД в Москве

На МКАД произошла массовая авария из-за уток Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на МКАД произошла массовая авария: из-за уток, переходящих дорогу, столкнулись несколько автомобилей, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

На представленных кадрах видно, как автомобили поочередно затормозили на нескольких полосах движения, чтобы пропустить утиный выводок. В одну из машин на высокой скорости влетело другое транспортное средство - это привело к ДТП с участием нескольких машин. Образовался «паровозик» из автомобилей. . На месте работали оперативные службы города. Сведения о пострадавших не поступали, птицы остались целы.

Ранее KP.RU писал, что вечером 3 июля четыре человека пострадали в ДТП на улице Капотня в Москве. Автомобили Ваз и Форд столкнулись лоб в лоб. На месте ДТП работали оперативные службы города, сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины аварии.