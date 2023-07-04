Безбилетник разбил створки турникета в столичном метро, пропуская девушек

Нарушителя задержали, мужчина признал вину Фото: прокуратура Москвы

В Московском метрополитен мужчина разбил створки турникета, пропуская девушек. Инцидент произошел на станции «Курская», сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Сначала пассажир, не желая оплачивать проезд, раздвинул створки турникета, работавшие на вход, и пошел в сторону платформы. После этого он решил вернуться и открыть створки для входивших в метро девушек: когда безбилетник начал разжевать их, одна стеклянная дверца разбилась.

Нарушителя задержали, мужчина признал вину. Ему грозит уголовная ответственность по статье 214 УК РФ «Вандализм».

Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчину приговорили к трем годам тюрьмы за нападение на контролера. Пассажир вытолкнул сотрудницу из автобуса, когда она попросила предъявить билет. Пострадавшая женщина сломала руку, ей потребовалась помощь медиков.