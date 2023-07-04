Пожар вспыхнул в двухэтажном здании в центре Москвы

На месте ЧП работают экстренные службы Фото: прокуратура Москвы

В Москве произошел пожар в административном двухэтажном здании с мансардой. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В Столешниковом переулке на площади 100 кв. м горит кровля двухэтажного здания с мансардой», - уточнил собеседник агентства.

В ГУ МЧС по Москве рассказали KP.RU, что сообщение о возгорании на Столешниковом переулке, дом 7, строение 2 поступило 4 июля в 13:37. Со слов администрации - людей в здании нет. Идет ликвидация огня. Сведения о пострадавших не поступали. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Уточняется, что в здании находятся кафе, магазины, шоу-рум, адвокатская контора.

Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление всех причин ЧП. На месте находится прокурор Олег Кудрявцев, он координирует работу правоохранителей и социальных служб.

Ранее KP.RU писал, что в Новой Москве произошел пожар в двухэтажном гараже. Причиной ЧП стала неисправность электропроводки. Никто из местных жителей не пострадал.