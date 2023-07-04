Охранник устроил погром на станции «Крекшино» в Новой Москве из-за увольнения

В Новой Москве охранник устроил погром на ж/д станции после своего увольнения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новой Москве на железнодорожной станции «Крекшино» охранник устроил погром после своего увольнения. Дебошира задержали, сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах.

Мужчина решил отомстить руководству за свое увольнение: он раскидал документы и разбил несколько турникетов в вестибюле станции. Нарушителя задержали, доставили в отделение полиции, но позднее отпустили. Сумма материального ущерба уточняется, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители выясняют детали происшествия.

Ранее KP.RU писал, что в столичном метро безбилетник разбил створки турникета, пропуская девушек. Инцидент произошел на станции «Курская». Нарушителя поймали, мужчина признал вину. Ему грозит уголовная ответственность по статье «Вандализм».