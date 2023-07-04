Рабочего убило током в электрощитовой на севере Москвы

В Москве 22-летний рабочий погиб от удара током Фото: прокуратура Москвы

В Москве 22-летний рабочий погиб от удара током, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры во вторник, 4 июля.

Инцидент произошел на улице Маргелова. Во время работ в помещении элетрощитовой мужчина получил электротравму. Он скончался на месте. Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП. Организована проверка, по ее результатам примут процессуальное решение.

На месте происшествия находится заместитель Савеловского межрайонного прокурора Яков Путнин. Он координирует работу правоохранителей.

Ранее KP.RU писал, что двое рабочих погибли при взрыве на химическом заводе в Сергиевом Посаде. Разрушений здания нет, пожара после хлопка не последовало. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Кроме того, в Зеленограде двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов. Мужчин госпитализировали в больницу. Возбуждено уголовное дело.