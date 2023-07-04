Автомобиль с женщиной внутри упал со второго этажа парковки в Москве

Предварительно, автомобиль пробил ограждение и упал со второго этажа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в ТРЦ «Филион» машина рухнул со второго этажа многоуровневой парковки. За рулем авто находилась женщина, она пострадала, сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, автомобиль пробил ограждение и упал со второго этажа. После падения транспортное средство перевернулось на крышу. Сидевшую за рулем женщину госпитализировали. Информация о ее состоянии не уточняется. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Пресс-служба ГУ МВД по Москве подтвердила KP.RU факт инцидента с участием автомобиля. Уточняется, что пострадал только водитель машины.

Ранее KP.RU писал, что в Москве на МКАД утиный выводок спровоцировал массовую аварию: столкнулись шесть автомобилей. На месте работали оперативные службы города, сведения о пострадавших не поступали.