Мумифицированный труп мужчины нашли в лесу в Новой Москве

В Новой Москве местный житель нашел мумифицированный труп мужчины в лесу Фото: Александр ГЛУЗ

В Новой Москве во время прогулки в лесу местный житель нашел мумифицированный труп мужчины. Предварительно, человек покончил жизнь самоубийством, сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Щаповском поселении Троицкого административного округа. В ГСУ СК по Москве уточнили, что по данным экспертов, мужчина скончался более года назад. Видимых повреждений на теле не зафиксировали. Личность умершего выясняется. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее KP.RU писал, что тело пенсионерки нашли в овраге на северо-западе Москвы. Пожилая женщина пропала в середине июня. Точную причину смерти 86-летней москвички установят по результатам судебно-медицинской экспертизы. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.