Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 июля 2023 13:03

Мумифицированный труп мужчины нашли в лесу в Новой Москве

Предварительно, человек скончался более года назад
Авторы (2):
Семен ЕЛЕНИН
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Новой Москве местный житель нашел мумифицированный труп мужчины в лесу

В Новой Москве местный житель нашел мумифицированный труп мужчины в лесу

Фото: Александр ГЛУЗ

В Новой Москве во время прогулки в лесу местный житель нашел мумифицированный труп мужчины. Предварительно, человек покончил жизнь самоубийством, сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Щаповском поселении Троицкого административного округа. В ГСУ СК по Москве уточнили, что по данным экспертов, мужчина скончался более года назад. Видимых повреждений на теле не зафиксировали. Личность умершего выясняется. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее KP.RU писал, что тело пенсионерки нашли в овраге на северо-западе Москвы. Пожилая женщина пропала в середине июня. Точную причину смерти 86-летней москвички установят по результатам судебно-медицинской экспертизы. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.