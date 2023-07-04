Движение перекроют на нескольких улицах в Хамовниках из-за ночного забега 9 июля

Движение перекроют на нескольких улицах в Хамовниках в ночь на 9 июля Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве в районе Хамовники в ночь с 8 на 9 июля изменится схема движения транспорта. Ограничения введут из-за проведения Ночного забега, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, 8 июля с 21:30 до 23:00 перекроют движение на аллее Славы от ул. Лужники до Луженецкой набережной. С 22:00 8 июля до 00:40 9 июля нельзя будет проехать по Луженецкой набережной от аллеи Славы до Фрунзенской набережной. Кроме того, движение ограничат на Фрунзенской набережной от Луженецкой набережной до Крымского моста. Парковка на этих участках будет временно недоступна до окончания спортивного мероприятия. Автомобилистов просят заранее планировать поездки.

Ранее KP.RU писал, что в Москве на три месяца ограничат движение на улице Нижние Мневники из-за строительных работ. На участке перероют две полосы.