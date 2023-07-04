ДТП с участием грузовика и двух легковушек произошло на 75 км МКАД в Москве

На месте работают сотрудники оперативных служб города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на внутренней стороне 75-го километра МКАД произошла авария: столкнулись две легковушки и грузовик. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры 4 июля.

Транспортные средства повреждены. На месте ДТП работают оперативные службы города. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятелсьва случившегося.

В Дептрансе добавили, что движение на участке затруднено, автомобили перекрыли несколько полос. Столичных водителей просят выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что в Москве автомобиль с женщиной внутри упал со второго этажа многоуровневой парковки. Пострадавшую госпитализировали в больницу. По предварительной информации, машина пробила ограждение, а затем рухнула вниз. Детали произошедшего выясняются.