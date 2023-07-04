Онколог Самойленко назвал самые редкие и опасные виды рака

Саркома и рак сечатки являются самыми редкими видами онкологии Фото: Shutterstock

Саркома и рак сечатки являются самыми редкими видами онкологии, при этом самые опасные формы онкозаболеваний – рак надпочечников и анального канала. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал врач, старший научный сотрудник онкологического центра им. Блохина Игорь Самойленко.

По слова эксперта, раком сечатки болеют около тысячи человек в год. Саркома – рак мягких тканей – также встречается довольно редко. Обе формы онкологии поддаются лечению: используются специальные виды лучевой терапии, в том числе с использованием киберножа и гамма ножа.

Самойленко добавил, что сложнее всего вылечить рак анального канала и надпочечников, так как чаще всего эти заболевания выявляют на поздних стадиях.

«В этом случае хирургия очень важна, главная задача — сделать так, чтобы опухоль минимально контактировала с другими окружающими тканями во время удаления», - пояснил онколог.

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