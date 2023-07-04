Годовалый мальчик выпал из окна четвертого этажа в Москве

Ребенок выпал из окна на юго-западе Москвы
Фото: прокуратура Москвы
В Москве мальчик 2022 года рождения выпал из окна квартиры на 4 этаже. Ребенка доставили в медицинское учреждение. Информация о его состоянии не уточняется, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.
Несчастный случай произошел во вторник, 4 июля, на улице Сивашкской. Зюзинская межрайонная прокуратура инициировала проверку по факту случившегося. Причины и обстоятельства ЧП выясняются. Судя по кадрам с места происшествия, мальчик оперся о москитную сетку и выпал вместе с ней из окна.
«Родители, оградите детей от открытых окон. Помните! Москитная сетка не защитит ребенка от падения», - подчеркнули в прокуратуре.
Ранее KP.RU писал, что в Новой Москве скорая помощь не смога проехать к тонущему ребенку из-за дачного забора. Медикам пришлось бросить автомобиль и самостоятельно бежать к мальчику, его удалось спасти. В ГСУ СК России по Москве организовали проверку по факту случившегося.