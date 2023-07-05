Жару до +29 градусов обещают жителям Москвы в среду, 5 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в среду, 5 июля, прогнозируется переменная облачность. Днем воздух прогреется до 27-29 градусов тепла, сообщает сайт Гидрометцентра России.

В городе будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба. Дождей ждать в столице не стоит. А вот по области возможны кратковременные осадки.

В ночь на четверг характер погоды особо не изменится: ожидается переменчиво облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха составит плюс 14-16 градусов. Днем 6 июля столбики термометров покажут до 28-30 градусов выше нуля.

Ранее KP.RU писал, что в Москве до выходных будет жарко — до +30. В субботу и воскресенье зной слегка спадет, станет прохладнее.