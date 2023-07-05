Сергунина: Столичные компании смогут поучаствовать в акселерационной программе «Экспортеры 2.0»

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила о начале приема заявок для участия в акселерационной программе «Экспортеры 2.0». Она рассчитана на представителей бизнеса с опытом внешнеэкономической работы, а также тех, кто намерен впервые представить свои товары и услуги на мировом рынке. Проект реализуется Московским экспортным центром (МЭЦ). Этот набор слушателей будет уже девятым. Участники восьмого потока пока продолжают занятия. А те, кто завершил обучение в седьмом, обеспечили поставку на зарубежные рынки продукции на общую сумму свыше 500 миллионов рублей.

«Участники программы уже работают в странах СНГ, Турции, Аргентине, Сербии, Таиланде и других государствах. Эксперты помогли им сформировать экспортную стратегию и быстрее выйти на глобальный уровень. Заявки на новый поток принимаются до 8 августа», — отметила заммэра Наталья Сергунина.

Слушателей ждут практические занятия и мастер-классы. На них специалисты объяснят, как рассчитать рентабельность продукта и оценить спрос на рынках разных стран. Кроме того, предприниматели смогут разобрать примеры конкурентов. Слушатели будут заниматься самостоятельно и в отраслевых группах. После обучения им выдадут дипломы от партнера проекта — школы управления «Сколково».

Напомним, с момента запуска в акселерационной программе «Экспортеры 2.0» с помощью МЭЦ поучаствовали около 180 компаний. В их числе, например, московское предприятие, разрабатывающее программное обеспечение. Ему уже удалось наладить сотрудничество с партнерами из Таиланда. Еще один выпускник программы МЭЦ - компания по выпуску здорового питания, которая начала поставлять свою продукцию в Юго-Восточную Азию. Мягкие контейнеры для перевозки сыпучих грузов теперь арендуют у столичной компании партнеры из Белоруссии. А производитель мебели для киберспортсменов поставляет ее в Казахстан.

Для участников программы город оплачивает 85 процентов стоимости обучения. Запись на занятия открыта для физических или юридических лиц, у которых уже есть продукты или услуги для экспорта. Важные условия — регистрация на территории столицы не менее полугода назад и отсутствие бюджетных задолженностей свыше 100 тысяч рублей.