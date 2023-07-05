В День семьи, любви и верности в Москве пройдут более 180 мероприятий Фото: mos.ru

Ко Дню семьи, любви и верности в учреждениях культуры и парках Москвы подготовили свыше 180 мероприятий. Большинство из них будут бесплатными. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

В сам праздничный день, 8 июля, с 12:00 до 22:00 на территории музея-заповедника «Царицыно» пройдет концерт и церемония вручения медалей «За любовь и верность» супружеским парам, которые прожили в браке более 25 лет. Для гостей подготовили мастер-классы, развлекательные и спортивные мероприятия, фотосессии, конкурсы с розыгрышами. Вход свободный.

В саду имени Баумана организуют благотворительный фестиваль «Город неравнодушных». Некоммерческие организации подготовят мастер-классы по темам экологии, благотворительности и осознанного образа жизни, а одну из площадок посвятят животным.

Сад «Эрмитаж» совместно с храмом Успения Пресвятой Богородицы в Путинках проведет музыкальный фестиваль. Гостей ждут ярмарка, фотозоны, мастер-классы, спектакли, концерты, интервью с известными людьми, встречи с блогерами, лекции, игры.

В демонстрационном зале подводной лодки Б-396 «Новосибирский комсомолец» Музея истории Военно-морского флота в парке «Северное Тушино» состоится мультпоказ. В парке «Северное Тушино» у ротонды на Пушкинской аллее пройдет занятие по созданию открыток.

Концерты организуют в парках «Сокольники» и «Фили». В кинотеатрах «Москино» проведут тематические показы советских фильмов.

Праздничные мероприятия также пройдут в усадьбах Кусково и Воронцово, в парках 50-летия Октября, «Ходынское поле», библиотеках и домах культуры.

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