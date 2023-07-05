Москвичей предупредили о грозе с дождем и сильным ветром 5 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики прогнозируют с 12 часов дня и до конца суток в Москве грозу с дождем. Также при этом возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом предупредили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Жителей и гостей Москвы призвали соблюдать меры безопасности. В грозу нужно покинуть открытое пространство и укрыться в помещении, обходить стороной ЛЭП, деревья и шаткие конструкции. Если гроза и сильный дождь застали в автомобиле, нужно включить аварийные огни, остановиться, заглушить двигатель и плотно закрыть окна и двери.

В дептрансе столицы также предупредили о надвигающихся неблагоприятных погодных условиях. Водителей просят быть особо внимательными на дороге, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон. Парковаться лучше также вдали от деревьев и ненадежно закрепленных конструкций.

Ранее Гидрометцентр России сообщал, что в столице 5 июля воздух прогреется до 29 градусов выше нуля.