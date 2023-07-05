Московские полицейские задержали экс-сотрудника магазина, который его ограбил Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сотрудники МВД России по Москве задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в совершении кражи в особо крупном размере. Еще год назад сотрудник магазина электроники похитил дорогие гаджеты и 1,6 млн рублей с торговой точки, после чего скрывался. О произошедшем рассказали в «МВД Медиа».

В один из своих рабочих дней мужчина воспользовался удобным моментом, похитил с витрины два планшета и смартфон, силой вскрыл сейф, забрал из него 1,6 млн рублей наличности и со всем награбленным сбежал. Общий ущерб превысил 1,8 млн рублей.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его по месту жительства в Подмосковье. Похищенные деньги молодой человек уже потратил на собственные нужды, а гаджеты продал.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее в столице молодой человек обокрал свою возлюбленную. Когда она отлучилась по делам, мужчина вынес из ее дома все, что смог. Общая сумма ущерба составила 230 тыс. рублей.