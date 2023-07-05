Химик Еремина не рекомендовала пить дождевую воду в Москве из-за загрязнения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кандидат химических наук Ирина Еремина в разговоре с Газетой.Ru объяснила почему не стоит пить дождевую воду, которую считают самой чистой на Земле. Дело в том, что с развитием промышленности и автомобилестроения это изменилось. Особенно опасна теперь дождевая вода в Москве и других крупных городах.

Раньше дождевую воду собирали для питья. Она считалась очень чистой, мягкой — в ней было мало солей. При этом в ней содержатся те же компоненты, что и в других типах воды, но в очень малых количествах.

Но в современном мире дождевая вода уже не так безопасна. В нее могут попасть нитраты из выбросов предприятий и транспорта. В них содержится пыль, сажа и бактерии, а также в минимальных количествах токсичные металлы. При этом вред эти «добавки» могут оказывать серьезный.

Ранее москвичам посоветовали при встрече со змеей пройти мимо.