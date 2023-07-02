Москвичам посоветовали при встрече со змеей пройти мимо Фото: Олег Устинович

С наступлением жары жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на змей возле домов. Начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал, как вести себя при встрече с рептилией.

Ранее KP.RU писал, что жители Москвы сообщают о нашествиях змей. Специалисты объяснили это явление тем, что пресмыкающиеся ищут влажные места. Сергей Бурмистров отметил, что иногда люди просят отловить змей, но Департамент этого не делает, так как опасности для человека нет.

— Это ужи. Они не представляют для человека опасности. По отношению к людям и домашним животным не проявляют агрессии. Так что бояться нечего. Отличить ужа от других видов змей можно по темной окраске и наличию желтых отметин в затылочной части головы. Активность змей наблюдается каждый год. Например, горожане замечали «змеиные свадьбы» в Битцевском лесу, — рассказал специалист.

При встрече со змеей Бурмистров посоветовал просто пройти мимо. Трогать, брать в руки или причинять вред рептилии не стоит. Если же страх сильный, то можно постучать ногой по земле в нескольких метров от змеи. Они чувствительны к вибрациям и в такой ситуации предпочитают уползти.

Если же по какой-то причине вас все же укусили, стоит обратиться к врачу, но не паниковать: укус ужа не принесет никакого вреда.

— В июле, когда погода чуть-чуть испортится и стабилизируется, змеи уйдут обратно на природные территории, к водоемам, — подытожил Сергей Бурмистров, заверив, что змеям люди тоже не нравятся.