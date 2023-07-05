В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за жары 6 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве в четверг, 6 июля, из-за жаркой погоды. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Предупреждение начнет действовать с 12:00. Опасность сохранится до вечера — до 18:00. По данным синоптиков, в этот период воздух прогреется до плюс 31 градуса.

Отмечается, что при оранжевом уровне погодной опасности имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. При этом в Подмосковье до обеда 7 июля никакие предупреждения не требуются — погода останется безопасной.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 5 июля ожидают грозы с дождем и шквалистым ветром, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Штормовое предупреждение актуально с 12 часов дня среды и до конца дня. Жителей и гостей столицы просят переждать непогоду в помещении.