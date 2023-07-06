Терапевт Кабаненко посоветовала рассасывать леденцы от укачивания в транспорте Фото: Shutterstock

Врач-терапевт ЦКБ управления делами президента Екатерина Кабаненко в разговоре с Москвой 24 поделилась способами избавить от укачиваний в транспорте. Есть упражнения, которые помогут укрепить вестибулярный аппарат, а также существуют и быстрые средства помощи в поездках.

Когда человек двигается, глаза и вестибулярный аппарат передают сигналы в мозг. У одних это происходит согласованно, у других же глаза посылают импульс, что тело на самом деле остается неподвижным. Мозг получает разнонаправленные сигналы, из-за чего начинается тошнота и головокружение. Это может быть врожденной особенностью, либо недостатком подготовки вестибулярного аппарата. Часто этим страдают жители мегаполиса.

Во втором случае поможет упражнение. Оно состоит из двух этапов: сначала нужно покружиться на месте. Затем закрыть глаза, поднять одну ногу и пальцем достать до кончика носа. Важно делать это регулярно, рассказала Екатерина Кабаненко.

До поездки важно сильно не наедаться. Когда нагрузка на ЖКТ меньше, ниже риск тошноты, рвоты. В машине лучше сидеть на переднем сиденье, в автобусе – ближе к водителю, в самолете или на корабле – в носовой части. Стоит отказаться от чтения и использования гаджетов.

— Находясь в транспорте, можно рассасывать леденец, жевать жвачку, есть небольшое количество кислых продуктов, например дольку лимона. Это усилит выработку слюны и уменьшит чувство тошноты, — порекомендовала терапевт.

Также перед дорогой можно выпить лекарство с дименгидринатом.

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