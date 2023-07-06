В квартире на Минской улице в Москве произошел взрыв Фото: Иван МАКЕЕВ

Взрыв и пожар произошли в пятиэтажке на западе Москвы, сообщает ТАСС.

По данным информагентства, в квартире дома 5, корпус 1, по Минской улице сначала произошел взрыв, а за ним последовал пожар. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

МЧС со ссылкой на «Мосгаз» сообщило, что происшествие не имеет отношения к бытовому газу, так как возгорание началось в жилой комнате, там же находился эпицентр взрыва. Экстренным службам удалось оперативно ликвидировать пожар. Известно об одном пострадавшем — его спасли из квартиры на втором этаже, где и произошел взрыв.

«Известия» пишут, что причиной возгорания стал взорвавшийся телевизор в квартире парализованного 67-летнего москвича. Отмечается, что он проживает в квартире один. Ему помогли выбраться жильцы дома.

Ранее KP.RU писал о двух погибших, найденных в квартире на юго-западе Москвы.