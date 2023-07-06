На юго-западе Москвы неизвестные избили актера из «Питер FM» Павла Баршака Фото: Борис КУДРЯВОВ

Неизвестные на юго-западе Москвы избили актера Павла Баршака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на Нагорной улице в ночь на 6 июля. После избиения 42-летнего актера доставили в больницу с травмами головы. В каком состоянии находится сейчас Баршак, не уточняется.

Правоохранительные органы организовали проверку по данному факту. Нападавших ищут. Обстоятельства инцидента устанавливают.

Павел Баршак известен участием в фильмах «Прогулка», где играл главную роль, и «Питер FM».Также артист снимался в сериалах «Каменская», «Убойная сила» и «Игра».

Ранее KP.RU писал, что в московской квартире актера из сериала «Чикатило» Дмитрия Мальков нашли пакет с наркотиками растительного происхождения. Самого артиста задержали, ведется расследование.