Пожар вспыхнул в бизнес-центре на севере Москвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар разгорелся в здании бизнес-центра в Беговом районе на севере Москве. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на информированный источник. Работникам и посетителям центра понадобилась эвакуация.

Возгорание произошло в помещении склада одежды на втором этаже четырехэтажного здания на 3-й улице Ямского Поля.

Информацию о возгорании подтвердили в пресс-службе столичного управления МЧС России. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Ранее в квартире жилого дома в Москве прозвучал взрыв. После этого начался пожар. Предположительно, взорвался телевизор. По крайней мере, в «Мосгазе» заявляют, что происшествие не связано с бытовым газом. Как писал KP.RU, пострадал один человек. Это парализованный 67-летний мужчина, который находился в комнате в момент взрыва. Пожар уже потушили.