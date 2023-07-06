Три человека пострадали при пожаре в бизнес-центре на севере Москвы Фото: прокуратура Москвы

Два человека пострадали во время пожара в бизнес-центре на севере Москвы. Пожарные также спасли семь человек, оказавшихся в здании в момент ЧП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Москве.

Напомним, вечером 6 июля, в четверг, загорелось здание бизнес-центра на 3-й улице Ямского поля. Пламя вспыхнуло на втором этаже из четырех, в помещении, где расположен склад одежды.

Сообщается, что в здании находятся танцевальные и театральные студии.

В 20:30 открытое горение ликвидировали. По некоторым непроверенным источникам, на третьем этаже оказались заблокированы люди. В то же время сообщается, что семь человек спасли из пожара. Трое пострадали. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств и причин пожара, сообщили в ведомстве.