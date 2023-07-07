На главной метеостанции, ВДНХ, воздух прогрелся до +21,8 градуса Фото: REUTERS

Москва пережила «тропическую» ночь: с 6 на 7 июля температура не опускалась ниже плюс 20 градусов, сообщил ведущий специалист центра погода «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптику, на главной метеостанции города, ВДНХ, столбики термометров показали 21,8 градуса тепла. Он отметил, что жаркие ночи опаснее для здоровья, чем дневной зной. Дело в том, что при температуре в +20 градусов организма не успевает отдохнуть от тепловой нагрузки, возникает усталость, недомогание, обостряются хронические заболевания.

Леус пояснил, что термин «тропическая ночь» используют в Испании, Швеции, Норвегии, Германии, Латвии и других европейских странах, когда температура не опускается ниже +20 градусов в ночное время.

Ранее KP.RU писал, что в Москве и Подмосковье в пятницу ожидается ливень с грозой и градом. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.