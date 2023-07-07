Ефимов: Самозанятых в Москве стало больше на 126 тысяч человек

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Желающих получить статус самозанятого в столице прибавляется. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в этом году с января по май включительно плательщиков налога на профессиональный доход в городе стало больше на 126 тысяч человек. Общая цифра выросла до 1,36 миллиона, что равняется 18 процентам от всех зарегистрированных в России самозанятых.

«Суммарный доход самозанятых с начала 2019 года, когда в Москве ввели этот налоговый режим, к 1 июня 2023 года превысил 722 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Более 127 миллиардов рублей от этой суммы они заработали в январе – мае этого года».

Среди основных плюсов налогового режима для самозанятых - простая процедура регистрации, автоматизированный режим передачи информации о полученных доходах, возможность обойтись без налоговой отчетности и кассовой техники. Чаще всего работающие на себя горожане с таким статусом заняты в пассажирских перевозках, доставке, сдаче квартир в аренду, рекламе и маркетинге, строительстве.

Как рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, за пять месяцев этого года перечисления самозанятых в столичный бюджет составили около 3,8 миллиарда рублей или на треть больше, чем годом ранее. За те же месяцы 2023-го клиенты самозанятых получили 38,6 миллиона чеков – на 34 процента больше, чем с января по май прошлого года. Увеличилась и сумма среднего чека - до 2951 рубля или на 13 процентов.

Регистрация статуса и помощь в продвижении своего дела доступны горожанам в подразделениях службы занятости. Флагманский центр «Моя работа» (ул. Шаболовка, д. 48) предлагает желающим воплотить в жизнь свои бизнес-идеи, используя уникальную экосистему полного цикла «Самозанятость в руки». Как пояснила первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова, за последние три года поддержка службы занятости позволила получить статус самозанятого более чем 35 тысячам соискателей. Из них более 16 тысяч – женщины. Чаще всего такой формат работы привлекает молодежь. Примерно половину пользователей экосистемы «Самозанятость в руки» составляют жители в возрасте от 15 до 35 лет. Так они могут обеспечить себе подработку во время учебы и накопить опыт.