Движение частично ограничат в центре Москвы из-за ретропарада 8 июля

Ограничения введут с 08:00 до 18:00 8 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве 8 июля с 08:00 до 18:00 ограничат движение на нескольких улицах из-за проведения парада ретротранспорта, сообщили в телеграм-канале «Дептранс. Оперативно».

Так, перекроют Садовнический, Устьинский и Белгородские проезды и Чистопрудный бульвар. Кроме того, нельзя будет проехать по Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам.

Помимо этого, 7 июля с 00:01 и до окончания парада будет недоступна парковка на Чистопрудном бульваре от улицы Покровки до Мясницкой, а также на Белгородском проезде от Покровки до Чистопрудного бульвара. Автомобилистов просят заранее планировать поездки.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 8 июля пройдет традиционный парад ретротранспорта в честь Дня московского транспорта. В праздничные дни, 8 и 9 июля, также снизят тарифы на велопрокат.