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НовостиОбщество7 июля 2023 16:42

Диетолог Соломатина рассказала о полезных свойствах петрушки

Петрушка стимулирует пищеварение и снижает давление
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА

Петрушка стимулирует пищеварение, ускоряет процесс переваривание еды и снижает давление, сообщает «Москва 24» со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

«Сажем, если мы будем есть тяжелую пищу, например мясо без петрушки или с ней, то с зеленью переваривание произойдет значительно быстрее», - уточнила она.

По словам специалисты, петрушка также обладает мочегонным эффектом, понимает давление, снимает отеки, так как выводит из организма лишнюю жидкость. Кроме того, петрушка богата витамином С – в ней его больше, чем в лимонах. Зелень содержит в себе каратиноиды, укрепляющие иммунитете.

Ранее KP.RU писал, что педиатр Нисо Одинаева предупредила москвичей о рисках развития онкологии из-за солнечных ожогов. Она посоветовала выходить на улицу до 11 и после 16 часов.