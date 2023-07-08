Диетолог рассказала, какие семеня нужно добавлять в рацион

Семена чиа содержат большое количество белка и антиоксидантов Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Ольга Шестакова в беседе с «Москвой 24» рассказала о пользе семян чиа, кунжута, конопли и граната и порекомендовала добавлять их в рацион.

По словам специалистки, семена богаты пищевыми волокнами, ненасыщенными жирными кислотами, магнием, витамином Е и растительным белком. Они не содержат холестерина, что особенно важно для людей с заболеваниями сердца.

Диетолог отметила, что семена конопли - рекордсмены по содержанию качественного белка и аминокислот. Также в них много магния, витаминов группы В. Конопляные семена можно есть сырыми или добавлять их в различные блюда, например, в каши или йогурты.

Шестакова рассказала и о полезных свойствах семян чиа: они содержат большое количество белка и антиоксидантов, витаминов С, А, Е, кальция, магния, фосфора. Их чиа можно приготовить пудинги.

Диетолог отметила, что гранатовые семечки помогает снизить вес, благодаря содержанию омега-7, а кунжут снижает давление, так как содержит в себе лигнаны .

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