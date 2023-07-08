Тематические «Тройки» выпустили в Москве к параду ретротранспорта

Тираж лимитированных проездных ограничен Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве выпустили тематические карты «Тройка», посвященные параду ретротранспорта, который состоится 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Пассажиры смогут купить лимитированные проездные в кассах на станциях Кольцевой линии и на «Чистых прудах». Тираж карт ограничен. Новые тематические «Тройки» приглянутся любителям ретротратрамваев и ретроавтомобилей.

В Москве выпустили тематические карты «Тройка», посвященные параду ретротранспорта Фото: Департамент транспорта Москвы

Ранее KP.RU писал, что в честь Дня московского транспорта 8 июля пройдет парад ретротранспорта. Трамваи и другие редкие автомобили проедут от метро «Новокузнецкая» до Чистопрудного бульвара. Из-за мероприятия движение ограничат на нескольких улицах в центре Москвы. До окончания парада на Чистопрудном бульваре нельзя будет припарковаться.