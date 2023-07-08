Нутрициолог рассказал, какая еда вызывает стресс

Врач порекомендовала добавить в рацион побольше овощей и белковой пищи Фото: pixabay.com

Кофе, холодная вода и быстрые углеводы негативно влияют на психоэмоциональное состояние и взывают стресс, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на врача-нутрициолога Татьяну Якушову.

По словам специалистки, некоторые продукты провоцируют инсулинорезистентность. При этом важно соблюдать БЖУ и получать все необходимые нутриенты.

Нутрициолог отметила, что кофе может вызывать стрессы из-за высокого уровня кислотности. Также на психоэмоциональное состояние влияют быстрые углеводы – печенье, хлеб, выпечка, сладости: они изнашивают поджелудочную железу и ЖКТ. Кроме того, врач посоветовала не пить холодную воду и другие ледяные напитки.

«Холодные напитки нарушают баланс внутри кишечника, начинается спазм желудка, желчевыводящего потока, из-за чего контролировать стресс становится сложно», - пояснила она. Якушова порекомендовала добавить в рацион побольше овощей и белковой пищи.

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