Теплая погода до +25 градусов и отсутствие осадков ждут москвичей 9 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Гидрометцентра России сообщают, что в воскресенье, 9 июля, в Москве будет теплая погода: воздух прогреется до 23-25 градусов выше нуля. При этом в столице ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Прогноз погоды опубликован на сайте метеоцентра.

Днем ветер будет дуть с севера и северо-запада. Его скорость составит 6-11 метров в секунду. К ночи ничего не изменится.

Температура воздуха в темное время суток опустится до 13-15 градусов тепла. Небо затянет чуть больше, однако дождя по-прежнему преимущественно не будет.

Атмосферное давление продолжит падать: с 744 мм ртутного столба днем до 742 мм в темное время суток. Оба показателя «не дотягивают» до нормы Московского региона.

Ранее KP.RU писал, что с 10 июля в столице похолодает до +18 градусов.