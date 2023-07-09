Кардиолог рассказала, какие внешние признаки могут говорить о заболеваниях сердца у человека

Некоторые изменения во внешности могут говорить о проблемах с сердцем у человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые внешние признаки могут указывать на наличие проблем с сердцем. Об этом пишет Москве 24 рассказала кардиолог, аритмолог, кандидат медицинских наук Евгения Кулакова. Стоит обратить внимание на состояние и цвет кожи, ногтей, отеки.

О проблемах с сердцем может говорить бледная и сухая кожа, ногти на руках и ногах синеватого оттенка, а также белые или желтоватые подкожные образования вокруг глаз. К этому мог привести дефицит кислорода. Из-за него же синеют кончик носа и ушные раковины.

Врач подчеркнула, что ни один внешний признак не может быть стопроцентным показателем. Однако изменения во внешности должны насторожить.

— Сердечная недостаточность может проявляться отеками. Они будут симметричные, локализоваться на ногах и нарастать вверх: от кончиков пальцев и выше. При этом кожа над отеками будет холодная, — рассказала Евгения Кулакова.

У мужчин сигнализировать о проблемах может сухость кожи и уменьшение количества волос на голенях, особенно у курящих. Белые и желтоватые небольшие плотные образования под кожей вокруг глаз, локтевыми, коленными или голеностопными суставами, появляются часто из-за нарушения обмена холестерина. Беспокоиться также стоит, если по краю роговицы глаза появилось белое или сероватое кольцо.

Ногтевые фаланги часто могут увеличиваться при дефиците кислорода при врожденных пороках сердца.

Сопутствуют внешним «симптомам», как правило, одышка при подъеме по лестнице, утомляемость, повышение артериального давления или учащенное сердцебиение. При такой картине стоит обратиться к врачу.

Ранее врач-диетолог Ольга Шестакова рассказала, что семена чиа и кунжут не содержат холестерин и посоветовала добавить их в пищу сердечникам.