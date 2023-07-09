В День московского транспорта москвичам раздали около 50 тысяч порций мороженого Фото: Департамент транспорта Москвы

Около 50 тыс. порций мороженого в форме электробуса бесплатно раздали москвичам и гостям столицы во время празднования Дня московского транспорта, 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Необычный десерт назвали эскимобусом. Глазурь можно было выбрать самостоятельно: пломбир могли покрыть горьким, молочным или белым шоколадом.

Бесплатная раздача мороженого проходила на Чистопрудном бульваре, а также на Северном и Южном речных вокзалах.

Ранее KP.RU писал, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем московского транспорта. Он поблагодарил сотрудников и ветеранов транспортного комплекса за их труд и напомнил, что ежедневно в городе обеспечивают нормальное функционирование дорог работники Московского метрополитена, Мосгортарнса, железнодорожники, ЦОДД, инспекторы МАДИ, «Организатора перевозок», «Московского паркинга», сотрудники Госавтоинспекции, водители такси и другие.