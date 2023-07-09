Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится с 10 по 15 июля Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Расписание электричек Казанского направления Московской железной дороги изменится с 10 по 15 июля в связи с модернизацией железнодорожной инфраструктуры, в том числе для запуска будущего МЦД-3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Изменения введут с 4:40 понедельника, 10 июля. Возвращение к обычному расписанию запланировано на 4:40 субботы, 15 числа.

В этот период на станции Москва-Пассажирская-Казанская демонтируют и уложат новые ординаты почти 1 км 3-го главного пути, часть которого пройдет над строящимся поворотным тоннелем. Он соединит Казанское направление с Митьковской ветвью, которая обеспечит выход поездов МЦД-3 на Ленинградское направление. Сейчас уже готово более 650 из 800 м тоннеля.

Также планируется, что рабочие уложат почти 1 км главного пути на Митьковской ветки. Помимо этого переключат на микропроцессорную систему управления станции Митьково и реконструируют контактную сеть на некоторых участках Казанского направления.

Начнутся работы и на станции Ипподром. Здесь удлинят платформы, чтобы затем соединить их с новым надземным переходом. Уже завершается остекление фасадов моста.

На станции Виноградово заменят стрелочные переводы.

Все эти работы требуют изменений расписания электричек. Будет смещено время отправления и прибытия поездов, а также количество остановок на маршруте. Некоторые электрички выведут из расписания вовсе.

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