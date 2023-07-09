Синоптик Тишковец: 12 июля в Москве может стать самым холодным днем за последние 75 лет Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На следующей неделе Центральную Россию, в том числе и Москву, ожидает серьезное похолодание. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Неделя начнется с 17-22 градусов тепла. Однако во вторник резко похолодает до +14-19. При этом среда пойдет еще дальше: температура будет колебаться в диапазоне от 11 до 16 градусов выше нуля. Такая погода соответствует климатическим нормам сентября.

Ночью воздух может остыть до плюс 6 градусов.

— Такие похолодания случаются не чаще 1 раза в 15 лет! Мало того, 12 июля может стать самым холодным днем за последние 75 лет, — написал синоптик.

Самые низкие дневные температуры в этот день в Москве фиксировали в 1968 году (+15,1), 1980 году (+15,5), 1986 году (+13,6), 2019 году (+15,6). В 2023 году 12 июля в столице ожидают всего +13—15 градусов, поэтому вероятнее всего рекорд будет побит.

Ранее KP.RU писал, что 9 июля в столице прогнозируют теплую погоду до +25 градусов, переменчивую облачность и отсутствие осадков.