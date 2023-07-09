Названа цена самой дешевой квартиры в новостройках Москвы

Самая дешевая квартира в новостройках Москвы стоит 5,5 миллиона рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Самая дешевая квартира в московских новостройках продается за 5,4 млн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков агентства недвижимости DOLGOV PRO.

Бюджетный вариант находится в Люблино. Это лот площадью 23 квадратных метра.

5,4 млн рублей — самая низкая стоимость первичной квартиры в границах МКАД в июне 2023 года. Эксперты отмечают, что в настоящее время на рынке представлено много вариантов жилья за 5,4-6,5 млн рублей. Речь идет о квартирах-студиях. Год назад цены начинались от 5,5 млн рублей.

Минимальная стоимость жилого квадратного метра на рынке первичной недвижимости на данный момент составляет 162 тыс. рублей. Такую цену установили на жилье в Косино-Ухтомском районе столицы.

Аналитики отмечают, что объем предложения на столичном рынке новостроек также вырос. Он постепенно восстанавливает свои докризисные позиции после резкого роста сделок в марте 2022 года и дальнейшего длительного снижения более чем на 50% к апрелю и маю.

Ранее KP.RU писал, что самая дорогая квартира в России стоит 2,94 миллиарда рублей и находится в Москве.