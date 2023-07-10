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НовостиПроисшествия10 июля 2023 8:41

Правоохранители раскрыли налоговые махинации бизнесменов из Москвы на 45 миллионов рублей

ООО заключало фиктивные договоры, чтобы платить меньше налогов
Мила ГЕНЬ
Правоохранители раскрыли налоговые махинации бизнесменов из Москвы на 45 миллионов рублей

Правоохранители раскрыли налоговые махинации бизнесменов из Москвы на 45 миллионов рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве ФСБ, МВД и ФНС совместно раскрыли факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Юрлица, которые занимались реализацией госпрограммы РФ «Развитие СКФО до 2025 года», а также нацпроектов «Образование» и «Демография» заключали фиктивные договоры с другими компаниями, чтобы снизить налогооблагаемую базу. Об этом рассказали «МВД Медиа».

Руководство организации — держателя госконтрактов оформляло формальные сделки с подконтрольными им юрлицами. Таким образом они вносили в налоговые декларации заведомо ложные сведения. В СКР добавили, что ООО не уплатило в полном объеме налог на добавленную стоимость и налог на прибыль, всего свыше 45 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

Ранее KP.RU писал, что в столице организовали расследование в отношении блогера Александры Митрошиной за неуплату налогов на 120 млн рублей.