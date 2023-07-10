Правоохранители раскрыли налоговые махинации бизнесменов из Москвы на 45 миллионов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве ФСБ, МВД и ФНС совместно раскрыли факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Юрлица, которые занимались реализацией госпрограммы РФ «Развитие СКФО до 2025 года», а также нацпроектов «Образование» и «Демография» заключали фиктивные договоры с другими компаниями, чтобы снизить налогооблагаемую базу. Об этом рассказали «МВД Медиа».

Руководство организации — держателя госконтрактов оформляло формальные сделки с подконтрольными им юрлицами. Таким образом они вносили в налоговые декларации заведомо ложные сведения. В СКР добавили, что ООО не уплатило в полном объеме налог на добавленную стоимость и налог на прибыль, всего свыше 45 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

Ранее KP.RU писал, что в столице организовали расследование в отношении блогера Александры Митрошиной за неуплату налогов на 120 млн рублей.