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НовостиПроисшествия21 марта 2023 5:19

Уголовное дело возбудили в отношении блогера Митрошиной за неуплату налогов на 120 млн рублей

Митрошина использовала упрощенную систему налогообложения, однако ее доходы существенно превышали 150 миллионов рублей в год
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Блогер Александра Митрошина.

Блогер Александра Митрошина.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Уголовное дело возбудили в отношении блогера Александры Митрошиной по факту уклонения от уплаты налогов в размере более 120 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве. Речь идет о ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица).

По данным ведомства, с октября 2020 по мая 2022 года Митрошина, являясь ИП, использовала упрощенную систему налогообложения. Получив большой доход после реализации образовательных курсов, она не стала переходить на общую систему налогообложения и выплачивать предусмотренные налоги. Общий ущерб превышает 120 млн рублей.

Следователи столичного СК, сотрудники ГУЭЮ и ПК МВД провели обыски по месту регистрации блогера. Устанавливаются лица, которые возможно причастны к преступлению. Идет расследование.

Ранее KP.RU писал, что блогеров-миллионников Валерия и Артем Чекалины обвинили в неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Также в отношении супругов возбудили новое уголовное дело за отмывание 130 млн рублей. Суд запретил им пользоваться интернетом.