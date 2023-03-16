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НовостиОбщество16 марта 2023 13:02

В отношении супругов Чекалиных возбудили новое уголовное дело за отмывание 130 млн рублей

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для фигурантов дела
Роман ПОЛОСИКОВ
В отношении супругов Чекалиных возбудили новое уголовное дело за отмывание 130 млн рублей

В отношении супругов Чекалиных возбудили новое уголовное дело за отмывание 130 млн рублей

Фото: из соцсетей

На блогеров-миллионников Чекалиных возбудили новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия в апреле 2021 года они отмыли более 130 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Предполагается, что денежные средства были добыты преступным путем.

Чтобы отмыть такую крупную сумму, фигуранты дела приобретали на них доллары США, что позволяло замаскировать преступное происхождение денег и придать правомерность их владению.

Сейчас сотрудники правопорядка продолжают расследование по этому делу и в ближайшее время будет принято решение об избрании фигурантам дела меры пресечения.

Ранее KP.RU писал о том, что Валерия Чекалина, более известная, как Лерчек, а также ее муж, обвиняются в неуплате налогов в размере 300 миллионов рублей. В их доме проводились обыски, в ходе которых нашли много различных драгоценностей и паспортов. В преступную схему были втянуты и родственники блогеров-миллионников.