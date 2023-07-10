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НовостиПроисшествия10 июля 2023 10:03

Московский суд отправил вора в законе Леху Семипалатинского в колонию на девять лет

Доказана его вина в занятии высшего положения в преступной иерархии и незаконном приобретении и хранении наркотиков
Мила ГЕНЬ
Вора в законе Леху Семипалатинского отправили в колонию строгого режима на девять лет

Вора в законе Леху Семипалатинского отправили в колонию строгого режима на девять лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московский городской суд вынес приговор по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии и незаконном хранении наркотиков. Айткали Маймушева, также известного в преступной среди под кличкой «Леха Семипалатный» решили отправить в колонию строгого режима, передает прокуратура Москвы.

Вору в законе дали девять лет лишения свободы. Он осужден по статьям о занятии высшего положения в преступной иерархии и незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее KP.RU писал, что что в Подмосковье к восьми годам тюрьмы приговорили вора в законе Апакела. На протяжении 56 лет он занимал высшее положение в преступной иерархии. Все это время мужчина координировал действия ОПГ, создавал и поддерживал связи с другими криминальными авторитетами.