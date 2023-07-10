Терапевт Чернышова: гипертоникам нельзя недосыпать и отказываться от физнагрузок Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-терапевт Надежда Чернышова перечислила две самые частые ошибки гипертоников. В разговоре с Москвой 24 специалист рассказала, что людям с этим заболеванием крайне важно достаточно спасть и заниматься физической активностью.

Те гипертоники, которые не гуляют, не делают элементарную зарядку или какие-то аэробные упражнения, больше других страдают от проблем с сосудами. У них чаще повышается давление.

— Физическая нагрузка тренирует в том числе и сосуды. За счет перераспределения крови и активной работы мышц улучшается состояние сосудистой стенки. Но заниматься лучше, когда давление не повышено. Как правило, если человек пьет гипотензивные препараты, то оно будет в норме, — рассказала Надежда Чернышова.

Недостаток сна также плохо сказывается на гипертониках. Тонус сосудов ухудшается и может способствовать повышению давления.

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