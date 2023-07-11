Облачная погода с прояснениями, дождь и до +20 градусов ожидаются в Москве 11 июля

Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве во вторник, 11 июля, прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 18-20 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе будет дуть ветер северной четверти со скоростью 6-11 метров в секунду, вечером – северо-западный, западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В ночь на среду характер погоды практически не изменится – ожидается облачная погода и небольшой дождь. Столбики термометров покажут 10-12 градусов тепла. Днем 12 июля в столице сохранится пасмурная дождливая погода. Воздух остынет до 17-19 градусов тепла. Ветер северо-западный, западный будет дуть со скоростью7-12 метров в секунду.

Ранее KP.RU писал, что 12 июля в Москве может стать самым холодным днем за последние 75 лет. По словам синоптика «Фобос» Евгения Тишковца, воздух остынет до плюс 13-15 градусов.