Автобусы двух маршрутов задерживались на Большой Очаковской улице из-за ДТП

В Москве автобусы двух маршрутов задерживались из-за ДТП Фото: Сергей ГАПОН

В Москве на Большой Очаковской улице произошла авария. Из-за ДТП задерживались автобусы маршрутов 329 и с17, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта во вторник, 11 июля.

Кроме того, автобусы 120 и 699 следовали измененными трассами. Пассажиров просят быть внимательнее и слушать объявления водителей городского транспорта. Детали случившегося не уточняется, сведения о пострадавших не поступали.

В Дептрансе добавили, что через 10 минут движение автобусов на Большой Очаковской улице восстановили.

Ранее KP.RU писал, что 7 июля водитель легковушки сбил пешехода на Кутузовском проспекте в Москве. Человек пересекал проезжую часть в неположенном месте. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства ДТП. Информация о состоянии пострадавшего не уточняется.