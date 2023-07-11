Площадь Васильевский Спуск перекроют 15 июля из-за ралли «Шелковый путь»

Площадь Васильевский Спуск перекроют в связи с проведением ралли «Шелковый путь» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве 15 июля из-за проведения ралли «Шелковый путь – 2023» перекроют движение на Васильевском Спуске. Об этом сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, на время мероприятия нельзя будет проехать от Кремлевской набережной Большого Москворецкого моста. Ограничения будут действовать с 06:00 до 23:00. Автомобилистов просят заранее планировать поездки и учитывать все дорожные ограничения.

Участники международного ралли «Шелковый путь – 2023» проедут через 13 регионов России и финишируют в Москве 16 июля. Всего они преодолеют более пяти тысяч километров. Мероприятие стартовала в четверг, 6 июля, в Казани.

Ранее KP.RU писал, что расписание электричек Казанского направления МЖД изменится с 10 по 15 июля. Это связано с проведением модернизации железнодорожной инфраструктуры.