Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Северо-Восточной хорде в Москве

ДТП произошло напротив станции МЦК Белокаменная Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве на Северо-Восточной хорде – напротив станции МЦК Белокаменная – произошла авария: столкнулись автомобиль и мотоцикл, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры во вторник, 11 июля.

На месте происшествия работает оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

В Дептрансе добавили, что движение в сторону проспекта Мира затруднено. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты проезда.

Ранее KP.RU писал, что в Москве на Большой Очаковской улице произошло ДТП. Из-за аварии задерживались автобусы двух маршрутов, а автобусы 120 и 699 следовали измененными трассами. Через 10 минут движение на участке восстановили. Сведения о пострадавших не поступали.