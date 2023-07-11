Внуковские таможенники нашли у пассажира швейцарские часы за 19 млн рублей

Мужчина попытался избежать уплаты таможенных платежей в размере 5,5 млн рублей. Фото: пресс-служба ФТС

Во Внуково таможенники обнаружили у пассажира незадекларированные швейцарские часы стоимостью 19 млн рублей, сообщили в пресс-службе ФТС.

Россиянин прибыл из Дубая (ОАЭ) и попытался пройти через «зеленый» коридор. В рюкзаке у пассажира обнаружили дорогостоящие часы Patek Philippe, которые он не задекларировал. Таким образов он хотел избежать уплаты таможенных налогов в размере 5,5 млн рублей.

Экспертиза показала, что часы выполнены из сплава золота 750 пробы, лицевое стекло украшения сделано из сапфира. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов и уклонении от уплаты таможенных платежей. Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы. Продолжаются проверочные мероприятия.

Ранее KP.RU писал, что в Домодедово таможенники нашли бриллианты на сумму 1,8 млн рублей в косметичке пассажира.