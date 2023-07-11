Пожар произошел в фитнес-клубе на юго-западе Москвы

Причиной возгорания стало короткое замыкание Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столичном районе Ясенево в фитнес-клубе произошел пожар. Было короткое замыкание, помощь пожарных не потребовалась, сообщили KP.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании на Новоясеневском проспект, дом 11, поступило в экстренные службы в 12:30 11 июля. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, однако помощь сотрудников МЧС не потребовалась – огонь потушили до их приезда. Информация о пострадавших не поступала. Причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.

Ранее KP.RU писал, что 8 июля загорелся частный дом в Новой Москве. Огонь охватил кровлю постройки, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Огонь потушили через три часа. Никто не пострадал. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Кроме того, пожар произошел в квартире в Электростали. Очаг возгорания располагался на кухне. Пламя потушили, пострадавших нет.