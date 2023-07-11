Диетолог рассказала, сколько чашек чая можно пить пожилым людям

Чай помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Фото: Александр ГЛУЗ

Пожилым людям в день можно выпивать не более четырех чаше чая при отсутствии противопоказаний, сообщает «Москва 24» со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

По словам специалистки, чай помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в некоторых случаях стоит отказаться от этого напитка. В чае много кофеина, поэтому его не стоит пить людям, которые страдают от повышенного давления. Также у некоторых пожилых людей есть проблемы с нервной системой, и употребление кофеиносодержащего напитка может только усилить их.

Диетолог отметила: кофеин действует как мочегонное средство, поэтому чай не рекомендуется пить при проблемах с почками. Диабетикам также стоит быть осторожнее с чаем – в него не нужно добавлять мед или сахар.

Как ранее писал KP.RU, нутрициолог Якушова заявила, что кофе, сладости и холодная вода вызывают стресс.